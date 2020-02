Proviisorite koja advokaadid: apteegireformist on tänaseks saanud vaid poliitiline otsus

Riigikogu hääletab täna taas apteegireformi tühistamise üle. Tühistamise poolt räägiks justkui vankumatud õiguslikud argumendid. Räägitakse miljonilistest kahjunõuetest, vastuolust põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega ning sellest, et reform ei tugine justkui ühelegi analüüsile. See ei ole nii. Täna ei ole õige väita, et reformi tühistamine on hädavajalik õiguslike probleemide lahendamiseks. Küsimus on puhtalt poliitiline. Täpsemalt otsustatakse vaid selle üle, kas riigile on olulisemad patsientide või ravimite müüjate huvid.

Olgu öeldud, et Eesti Vabariik on jätkuvalt suveräänne riik, kellel on vaba voli võtta põhiseaduse raames vastu poliitilisi reforme ja selleks vajalikke seadusi. Apteegireform on üks sellistest reformidest. Riigikogu ei ole õiguslikult kohustatud eelistama täna või tulevikus seni apteegiturul tegutsenud ettevõtjate huve. Riigikogu võib otsustada, et patsientide huvid on tähtsamad. See otsustusvabadus on riigikogul täna ja alati olemas.

Kahjude hüvitamisest

Riigi tegevusega tekitatud kahju väljamõistmist reguleerib riigivastutuse seadus. Üldjuhul on selle seaduse alusel riigilt kahjude väljanõudmine äärmiselt keeruline, sest kahjuhüvitise eeldused on väga kõrged. Lihtsustatult öeldes hüvitatakse kahju vaid erandlikel juhtudel.

Riigivastutuse seaduse järgi tuleks kahju hüvitamine seaduse puhul kõne alla eelkõige siis, kui apteegireform oleks vastuolus põhiseadusega.