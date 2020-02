Proviisorite koja juht Linnamäe avaldusest: Väga hea uudis, aga proviisorid peavad olema lepingutega ettevaatlikud

Alamaa-Aas selgitas Delfile, et Linnamäele kuuluva Magnumi otsus anda* apteegid üle proviisoritele lahendab pikalt kestnud segaduse, kus valitsenud on teatav ebakindlus reformi rakendumise osas.

"Pigem positiivne avaldus. SAmamoodi ka eilne Euroapteegi avaldus, et nad hakkavad tegelema apteegireformile üle minemisega ja leidma proviisoreid, kellele apteegid üle anda. Ongi kõige tagumine aeg seda teha," ütles Alamaa-Aas.

Samas ei ole päris selge, mida Linnamäe apteekide "andmisega" silmas peab, mistõttu peavad proviisorite koja juhi sõnul proviisorid väga lepingute vormistamisel väga tähelepanelikud olema.

"Meil on selle jaoks ressursid selle jaoks olemas, et nõustada proviisoreid õigusalaselt. Et nad ei teeks valesi liigutusi ja vaataksid lepingud hoolikalt üle," ütles Alamaa-Aas.

Tema sõnul oleks Magnum võinud sellega juba palju varem pihta hakata. "Aastaid tagasi rääkisime juba, et kui nad ei hakka valmistuma, siis apteekide hind ju kogu aeg väheneb," selgitas Alamaa-Aas, et nüüdseks on jõutud olukorrani, kus tulebki apteegid üle anda.

Seetõttu ei ole Alamaa-Aasa sõnul ka põhjendatud Margus Linnamäel nõuda riigilt tegevuse lõpetamise eest kahjutasu. "Tegelikult on ju olnud ebanormaalselt pikk üleminekuaeg - viis aastat. On olnud teada, et nad ei tohi aprillist edasi tegutseda. Neil jääb kõik vara alles, aga kaob ära tegevusluba. Siin ei saa mingeid tohutuid kahjunõudeid esitada," selgitas Alamaa-Aas.

Linnamäe avaldus