Prügivedaja investeerib miljon eurot põlevkivituhka

„Oleme paar viimast aastat uurinud põlevkivituhkasid ja jõudnud laboritingimustes potentsiaalsete lahendusteni. Selle põhjal usume, et suudame põlevkivi koldetuhast välja võtta toorainet, mida saab uuesti ringlusse võtta ja eksportida erinevatele materjalitööstustele Euroopas,“ selgitas Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna.

Praeguseks on Ragn-Sells alustanud koostöös TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlastega uurimist, milline on sobivaim tehnoloogiline lahendus, kuidas põlevkivi erinevaid elemente koldetuhast kõige lihtsamini ja efektiivsemalt välja võtta ja ringlusse suunata. „Senised laboritulemused on olnud väga olulised ja tahame projektiga aktiivselt edasi liikuda,“ ütles Vääna ja lisas, et järgmine uuringuetapp läheb maksma suurusjärgus miljon eurot.

Sellise tehnoloogia kasutusele võtmine aitaks tulevikus vähendada energiatootmise jalajälge ja täiendavate loodusressursside kaevandamist. Näiteks Eesti Energia on varasemalt leidnud mitmeid lahendusi lendtuhkade ringlussevõtmiseks. „Meie projekti muudab teaduse seisukohalt eriti huvitavaks see, et keskendutakse just koldetuhkadele, millele seni ei ole häid väljudeid õnnestunud leida,“ märkis Vääna.

Ragn-Sellsil on väga tugev kaevandusjääkide ja tuhkade väärindamise kompetents. Viimastel aastatel on ettevõte lansseerinud Skandinaavias mitmeid patenteeritud lahendusi, mis aitavad kaevandusjääkidest ja tuhkadest välja võtta täiendavaid materjale ning seeläbi vähendada nii jääkide hulka kui ka survet uute maardlate avamiseks.

„Meie eesmärk peab olema materjalide ringlusse võtmine. Kui midagi loodusest võtame, siis seda tuleb maksimaalselt säästlikult kasutada ja võimalikult suures mahus uuesti ja uuesti ringlusse suunata,“ lisas Vääna.