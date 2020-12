Pudelikaelte tõttu elektri hind ei ühtlustu. Homme on elekter tänasest odavam

Elektri hind kujuneb regionaalsel Põhjamaade-Baltikumi elektriturul, mille aastane maht on üle 400 TWh ja Eesti elektritarbimine (8,5 TWh aastas) moodustab sellest väga väikese osa.

Soome tarbib elektrit üle kümne korra rohkem kui Eesti (või kolm ja pool korda nii palju kui Balti riigid kokku). Soome, nagu Eestigi, ei suuda oma tootmisega katta kogu elektri tarbimist ja sõltub välisühendustest.

Kui elektri järele on nõudlus suur, tekivad elektrituru hinnapiirkondade vahele aga pudelikaelad ning hind elektriturul ei ühtlustu. Kui Eesti Energia ei hoiaks oma saadaolevaid võimsusi töös ja tarbijate nõudlus oleks käreda pakase korral veel suurem, oleks börsihind veel kõrgem kui see on täna.

Homme maksab Baltikumis ja Soomes elektri megavatt-tund keskmiselt 51,47 eurot, mis tähendab Eestis ja Soomes tänasest poole odavat hinda.