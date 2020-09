Pudelivee tootja aktsiate avalik müük tegi firma asutajast Hiina ühe rikkama mehe

Nongfu Springsi suurima aktsionäri Zhong Shanshani vara väärtus kerkis hüppeliselt, kui ettevõtte aktsia hind kerkis teisipäeval 63%, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Sellega edestas Zhongi vara väärtus Bloombergi andmetel Hiina internetigrupi Tencent asutaja Pony Ma 52,1 miljardi dollarilist vara väärtus. Hiina rikkaim inimene on endiselt internetikaubanduse firma Alibaba asutaja Jack Ma, kelle vara väärtus on 57,8 miljardit dollarit.

Nongfu, mille punasekirjalised plastikpudelid on Hiina ametlike kogunemiste tavapärane osa, kogus sel nädalal Hongkongi IPOga enam kui miljard dollarit.

Ettevõtte aktsia hinnatõus kergitas Bloombergi hinnangu kohaselt Zhongi 84% aktsiapaki väärtuse 42,72 miljardi dollarinini.

Koos osalusega Covid-19 testimiskomplekte valmistavas Pekingi Wantai Biological Pharmacy Enterprise' i ning teiste varadega ulatub Zhongi vara väärtus kokku 53,4 miljardi dollarini.

Endine ehitustööline ning ajakirjanik Zhong Shanshan asutas Nongfu 1996.aastal.

Enne Hongkongi IPOt oli Zhongi vara väärtus 18,9 miljardit dollarit. Selle aasta algusest on mehe vara kasvanud 670%. Osa sellest on andnud Wantai Biological, mille aktsia hind on pärast juulikuist Shanghai börsile minekut kerkinud enam kui 2000%.