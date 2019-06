Pühadeüllatus: Apotheka kolis PERH-i teavitamata Mustamäe haigla ruumidest välja

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu kinnitas ERR-ile, et ta sai info ootamatult apteegiruumidest välja kolivast Apothekast laupäeva hommikul.

"Sain teavituse täna [laupäeva] hommikul kell seitse meie maja dispetšerilt, et kolimisauto on maja ees ja toimub kolimine. Apteeki ennast kohal ei olnudki, oli vaid kolimisfirma, kes väga korrektselt kolis apteegi välja ja koristas ruumid ka. Aga apteegi võtit pole me veel tagasi saanud. Kuna asjasse on segatud ka kohtutäitur, siis peaksid nad võtme üle andma kohtutäiturile," kirjeldas Peedu. "Oleme väga rõõmsad, et nad välja kolisid."

Millal oma maja apteegiuksi avav võti PERH-i valdusesse jõuab, ei osanud Peedu veel öelda.

PERH on käinud Terve Pere Apteek OÜ-le kuuluva Apotheka apteegiketiga kohut poolteist aastat, mil suurärimees Margus Linnamäele kuuluv kett apteegiruumide rendiks kuulutatud hanke kaotas, ent keeldus välja kolimast. Kaks nädalat tagasi otsustas kohus, et Apotheka peab PERH-i ruumid vabastama viivitamatult ja kaasas otsuse täideviimisesse kohtutäituri.