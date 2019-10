Pühaste paneb oma ühisrahastuskampaania varem kinni. Nad tahavad juba investeeringut kasutama hakata

Oktoobri alguses ühisrahastuskampaania käivitanud väikepruulija Pühaste on kaasanud investoreid enneolematu kiirusega. Nüüd soovib Pühaste oma Fundwise'i kampaaniale plaanitust varem joone alla tõmmata, et saaks kogutud investeeringud võimalikult kiiresti tööle panna. Kui algselt pidi Pühaste kampaania olema Fundwise'i platvormil investoritele avatud novembri lõpuni, siis täna teatas väiketootja, et sulgeb kampaania juba 4. novembril.