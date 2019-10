Puiduhinna järsk langus on pannud paljud Eesti ettevõtted keerulisse olukorda

„See, et puidu hind aasta alguses langema hakkas, veel hoogu maha ei võtnud. Hind oli aasta alguses ülemäära hea ja aasta keskel väga hea, kuid nüüd, aasta lõpus, on kukkumine järsemaks läinud,” tõdes metsamüügiga tegeleva tulundusühistu Eesti Puidumüügikeskus tegevjuht Einar Rannula.

Kuigi puidumüügikeskuse liikmete raiemahud ei ole aasta jooksul otseselt vähenenud – tõenäoliselt tehakse rekordaasta ja müüakse üle 700 000 tihumeetri metsamaterjali –, on puiduhinna järsk langus pannud nad raieplaane üle vaatama ja osalt kärpimagi. „Kui me vaatame kvartalite kaupa, siis neljas kvartal tuleb tänavu nõrgem kui eelmisel aastal,” sõnas Rannula.

Samal ajal märkis ta, et alati ei ole see hind, mis turgu suurel määral mõjutab. Praegu on suurem probleem see, et puudub müügivõimalus. Nimelt on augusti lõpust hakanud järsku kaduma Skandinaavia ostjad.