Puidutöösturid hoiatavad: raiemahtude vähendamine viib maapiirkondadest töökohad

„Kui linnades tarbitakse eelkõige metsast tulevaid hüvesid nagu puidust majad ja mööbel, papist kohvitopsid või soe tuba, siis maal on mets paljudele inimestele peamine leiva lauale tooja,“ teatas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimees Jaak Nigul pressiteate vahendusel.

Ernst & Young Baltic AS uuringu kohaselt on metsa- ja puidusektori mõju Eesti majandusele märkimisväärne: sektoriga on seotud iga kümnes töökoht, otseselt ja kaudselt umbes 60 000 inimest.

Kõige olulisema mõjuga on sektor Kesk-Eestis, kus moodustab 20% kogu regiooni tööhõivest. Suur mõju on sektoril ka Lõuna-Eestis, kus selle osakaal tööhõivest on 15%.