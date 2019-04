Purjus rekkajuht tekitas koormatäie Mercedste lõhkumisega hiigelkahju

Moskva oblastis asuva ettevõte Major Avto Trans sadulveok, mille koormaks olnud kuni kaheksa Mercedese sõidukit võisid asjatundjate hinnangul maksta vähemalt 400 000 eurot, sõitis kurvis kraavi kõigest pool kilomeetrit pärast sadamast väljumist.

Transpordiettevõttest, mis veab Mercedese sõidukeid oma emafirma Major Holdingu autokauplustele, ei soovinud laupäevast õnnetust kommenteerida. „Me ei saa midagi öelda, sest Eesti Politseist ei ole meile veel mingisuguseid teateid laekunud,” öeldi ettevõttest.

Major Auto koduleheküljelt ilmnes, et Mercedese sõiduautosid müüakse selles ettevõttes hinnavahemikus 24 000 – 173 000 eurot.

Põhjasadama turvajuhi Jaanus Ilumetsa sõnul võis juhti pimestada päike, mistõttu ta ei pruukinud mees kurvi näha. Juhil tuvastatud joobeseisundit nimetas aga Ilumets ebatavaliseks. „On väga ebatavaline, et nii kalli kaubaga kraavi sõidetakse ja veelgi ebatavalisem on, et juht oli joobes,” ütles Ilumets.

Major Avto Trans valiti Paldiski Põhjasadamast Mercedeste vedajaks tootjafirma poolt. Sadam võtab laevaga saabunud sõidukid vastu, valmistab need treileriga transportimiseks ette ning Ilumetsa sõnul sadama vastutus sellega lõppeb.

„Sadam territooriumile avariis kannatada saanud Mercedesed enam tagasi ei tooda, sest need viiakse kauba omaniku poolt avariipaigast otse Venemaale,” selgitas Ilumets.

Avarii põhjuseks ei saanud Ilumetsa kinnitusel olla veoauto juhi liiga väike puhkeaeg, mis registreeritakse elektroonilise sõidumeerikuga ja mida kontrollib pisteliselt ka politsei.