Putin hakkab offshore’idega skeemitavaid oligarhe pitsitama. Aga uue maksukavaga saavad pihta ka teised

Briti majandusleht Financial Times toob aga välja, et Putini pangahoiuste intresside maksustamine lööb valusalt pensionäre ning riigi keskklassi. Lisaks märgib majandusleht, et Putini otsus erineb teistest riikidest, kus pigem püütakse ettevõtteid ning eraisikuid majanduspakettidega toetada.

Financial Times kirjutab, et kuigi Putin kinnitab, et samm mõjutab vaid 1% hoiustajatest, siis näitab statistika, et selle aasta alguses oli 55,3% Venemaa pangadeposiitidest suuremad kui 1 miljon rubla.

BCS Global Marketsi analüütik Luis Saenz märkis, et maksustamine puudutab suurt osa hoiustajaid.

Samuti märgib ajaleht, et 13% tulumaks kehtestatakse vaatamaat sellele, et riigi eelarve on olnud kaks aastat ülelaekumises ning riigi rikkuse fondi väärtus on 150 miljardit dollarit ning välisreservide maht 570 miljardit dollarit.