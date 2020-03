Putin selgitas venemaalaste sissetulekute langust ja vaesumist objektiivsete asjaoludega

Putini sõnul Venemaa majanduse sõltuvus nafta- ja gaasitoodetest järk-järgult langeb, aga sellest täielikult vabaneda „ühe sõrmenipsuga” ei saa, vahendab TASS.

„Me tahtsime [naftasõltuvusest] lahti saada ja järk-järgult saame, muide,” ütles Putin. „Me reaalselt vabaneme sellest, sest mittenafta- ja gaasitoodete osa sissetulekutes kasvab. Aga see nõuab aega, sa ei tee seda ühe sõrmenipsuga.”

Putin märkis, et teda paneb muretsema stagnatsioon venemaalaste reaalsetes sissetulekutes, mida Putin seletas järsu, ligi kahekordse energiakandjate hinna langusega. Putin tunnistas, et riigi kodanikud ei saa „aastaid” oodata reaalsete sissetulekute tõusu küsimuse lahendamist.

„Ma mõistan seda suurepäraselt, ma mõistan üldse, et see on üks võtmetähtsusega sotsiaalprobleeme. Me peame midagi tegema, valitsus peab midagi tegema, <...> vahendeid on palju,” rõhutas Putin.

Putini sõnul tuleb inflatsiooni sihikule võtmise kõrval tõsta kodanike reaalseid sissetulekuid. „Meie majanduse struktuuri tingimustes ei ole see nii lihtne, aga valitsus on kindlasti kohustatud tegema täiendavaid jõupingutusi, praegu me seda ka arutame,” täpsustas Putin.

Vastates TASS-i ajakirjaniku Andrei Vandenko küsimusele ametnike isikliku vastutuse kohta elanikkonna sisetulekute vähenemise ja vaesuse suurenemise eest, tuletas Putin meelde, et siin võib jutt käia ka teguritest, mis ei sõltu riigi võimudest.

„On ka objektiivseid asjaolusid, saate aru,” ütles Putin. „No mida saab öelda isikliku vastutuse kohta, kui nafta hinnad on maailmaturul langenud?”