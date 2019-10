Putin tõstis sünnipäeva puhul endal palka

Presidendi 7.oktoobri ukaasi nr. 742 kohaselt kerkis Putini kuupalk 4,3% ehk mulluse inflatsiooni võrra 746 000 rublani ( 10 416 eurot), kirjutab Raadio Vaba Euroopa.

Teiste kõrgete ametnike palk kerkis sama palju kui presidendil. Palgatõusu said ka peaminister Dmitri Medvedev, kaitseminister Sergei Šoigu, FSB juht Aleksandr Bortnikov jt.

Kremli kriitikud on välja toonud, et nii Putini kui ka teiste kõrgete ametnike tagasihoidlikud palganumbrid ei peegelda nende tegelikke sissetulekuid ning varasid.

2017. aastal kinnitas Putini üheks suuremaks välismaiseks kriitikuks tõusnud investor William Browder USA senatis, et Putini vara ulatub 200 miljardi dollarini.

Mõttekoja Atlantic Council vanemekspert Anders Åslund hindas sel aastal, et Putini varandus võib ulatuda 100-160 miljardi dollarini. „Putin ja tema semud ei saa oma rikkust nautida. See on võimu küsimus. Nad kardavad, et kui nad ei ole kõige rikkamad, siis nad kaotavad võimu,“ kirjutas Aslund.