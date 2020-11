Putin: Venemaa on valmis oma koroonavaktsiini jagama kõikidele, kel vaja

Reuters vahendab G20 riikide virtuaalkohtumisel president Vladimir Putini öeldut, et Venemaa on valmis jagama Sputnik V nimelist koroonavaktsiini riikidega, kes vaktsiini vajaksid.

Sel nädalavahetusel toimub G20 kohtumine videosilla vahendusel ja seda Saudi Araabia juhtimisel, kes on hetkel ühenduse eesistujamaa.

Juba varasemaltki on Putin - näiteks Ida-Aasia tippkohtumisel - kinnitanud Moskva valmisolekut teha koostööd kõikide riikidega, kes on avaldanud soovi nende preparaati osta. Tema väitel on kümned riigid juba näidanud üles huvi teha koostööd vaktsiini tarnimise ja ühise tootmise vallas.

Oleme veendunud, et kõigi riikide kodanikel peaks olema vaba juurdepääs vaktsineerimisele, vahendas hiljuti RIA Novosti Putini sõnu.

Venemaa riigipea meenutas, et riik töötab ka teise ja kolmandagi vaktsiini kallal, mis loodetakse peagi registreerida.