Putini suitsuäri: Kreml ostis veerand miljoni euro väärtuses sigarette

Toimetas: Andres Reimer majandusajakirjanik RUS

Sigaretid Priima. Pilt on illustratiivne. Foto: Priit Simson

Venemaa presidendi Vladimir Putini administratsioon selgitas Interxaxile, et ostis hiigelkoguse Venemaal toodetud sigarette, et need siis kohalikes kaubanduskettides maha müüa.