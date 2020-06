PUUST JA PUNASEKS | Elektri hind on täna väga kõrge. Miks ja kui kauaks see nii jääb?

Elektrum Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Andrus Liivrand selgitab, et elektribörsile Nord Pool edastatud turuteates märgib Rootsi põhivõrguoperaator Svenska kraftnät, et Leedu ja Rootsi vaheline elektrikaabel NordBalt on alates pühapäeva hommikust olnud rikke tõttu rivist väljas ning 700-megavatist võimsust ei saa kasutada vähemalt neljapäeva keskööni. Samal ajal ei saa plaanitud hoolduse tõttu alates eilsest kuni reede õhtuni kasutada Soome ja Eesti vahelise Estlinki kaablit, mistõttu on kättesaadav vaid kolmandik maksimaalsest võimsusest ehk 358 megavatti.

"Seetõttu ongi täna, 10. juunil, vahemikus kell 8.00 kuni 16.00 elektri börsihind Eesti hinnapiirkonnas 200-255 eurot megavatt-tunni eest. Peale seda langeb elektri hind tagasi 23-51 euro vahemikku," lisas ta.

Kuidas hinnariski maandada?

Liivrand ütleb, et kuna Eesti on integreeritud Põhjamaade ja Baltikumi ühtsesse elektrisüsteemi (tulevikus ka mandri Euroopaga), siis selliseid lühiajalisi kõikumisi elektrihinnas võib ettenägematute asjaolude ilmnemisel ette tulla. Varustuskindluse tagamine Eestis on põhivõrguoperaatori ehk Eleringi vastutuses ja kui varustuskindlus on tagatud ehk piltlikult öeldes tuled põlevad, siis tarbijale jääb ainult hinnarisk.

"Hinnariski on tavatarbijal võimalik väga lihtsalt maandada näiteks elektrihinda fikseerides kogu lepinguperioodiks, seda on võimalik teha väga lihtsalt kuni 3 aastaks ette. Sellisel juhul börsihinna kõikumised elektriarvele mõju ei avalda," ütles Liivrand.

Neile tarbijatele, kes on valinud endale börsihinnal põhinevad elektripaketid, ütleb Liivrand, et nad peaksid jälgima, mida teeb konkreetsel tunnil börsihind ja nendel tundidel võimalusel oma tarbimist vähendama. Selleks on näiteks Elektrumi kodulehelt võimalik tellida enda meilile automaatteavitus, kui hind ületab mingit konkretset hinnaväärtust.

"Samuti saab kodutarbija distantsilt tarbimist katkestada väga lihtsalt näiteks Elektrumi Targa Kodu nutilüliti ja mobiiliäpi kaudu. Näitena võin tuua, et täna hommikul katkestas minu kodus elektrilise veeboileri nutilüliti programmkell tarbimise automaatselt kell 8 ja lülitab selle uuesti sisse kell 16, ise olen samal ajal aga tööl ja ei pea selle pärast muretsema, et boiler tarbib elektrit kõrge hinnaga tundidel," toob ta näite.