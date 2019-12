PUUST JA PUNASEKS | Kas maksuamet ja politsei hakkavad tõesti ehitajate jälitamisega tegelema?

Ärilehe küsimustele vastas maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna arendusspetsialisti Siim Tamm.

Kas te saaksite selgitada, mida täpselt plaanitakse, mis selle andmebaasi eesmärk on, kuidas sinna andmeid kogutakse, mis täiendavad kohustused toob see ehitusfirmadele endile kaasa, mis ehitajatele ja kuidas vastate kriitikale, et see on justkui otsene jälitustegevus?

Kindlasti ei ole eesmärk jälitada ega jälgida ehitajate liikumist. Andmestik puudutaks üksnes töö tegemist – kus ja kui kaua. Nt enamiku töötajate kohta on see andmestik täna juba olemas –töökoha aadress ning töökoormus. Ehitajate töö on aga oma olemuselt liikuv ning seetõttu täna kogutav andmestik ei kuva nende tegelikku töö tegemise kohta.

Seadusemuudatusega tuleks suurematel ehitusobjektidel kasutusele võtta elektroonilised registreerimisseadmed, mis fikseeriksid töötajate töömaal viibimise aja.

Eesmärk on vähendada registreerimata tööjõu kasutamist nii kodumaiste kui välismaiste isikute osas, vähendada ümbrikupalga maksmist ning parandada tööturvalisuse järelevalvet parema ülevaate saamisega ehitusplatsil toimuvast.

Ehitussektoris on ümbrikupalga riskiga ettevõtete osakaal üks suurimatest ning ausam konkurentsikeskkond on nii riigi kui ka ettevõtjate huvides. Lahendus aitaks kaitsta ka Eesti tööturgu, vähendades välistööjõu ebaseaduslikku kasutamist. Muudatus tooks oodatavalt aastas 5,7 miljonit eurot lisa maksutulu.