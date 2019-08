Puust ja punaseks: kes peab korteri üürimisel tulumaksu deklareerima

Tegelikult on asi lihtne ja oleneb sellest, kas lepingu osapool on eraisik või firma. Tulumaksuseadus ja maksuameti praktika panevad asja kõigile arusaadavalt paika. Vaatame üle põhilised punktid.

Kui eraisik üürib teisele eraisikule

Sel juhul deklareerib üürileandja eelmisel aastal saadud üüritasu tuludeklaratsioonis ja tasub tulumaksu 20%, kommunaalkulud saab maha arvata.

Alates 2016. aastast võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks ta kuludokumente esitama ei pea. Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel. Üüritulu, ehk siis summa, millest tehakse mahaarvamine, hulka ei loeta üüri kõrvalkulu ega koormisi, kui üürnik on neid ise tasunud või üürileandjale hüvitanud.

Kui ettevõte üürib eraisikule

Sellises olukorras on tegemist maksuvaba käibega, sest eluruumi puhul ei ole lubatud kinnisvara üürile käibemaksu lisada. Seni, kuni firmast raha välja ei võeta, tulumaksu tasuma ei pea. Ettevõtte tulumaksu eripäraks Eestis on see, et maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse, on see maksuvaba.

Kui eraisik üürib ettevõttele