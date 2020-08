PUUST ja PUNASEKS | Miks koroonaviiruse põhjustatud kriis annab naistele suurema hoobi? Miks see üldse oluline on?

IMFi tegevjuht Kristalina Georgieva, fondi strateegiaüksuse juht Stefania Fabrizio, IMFi läänepiirkonna asejuht Cheng Hoon Lim ning IMFi analüüsiosakonna ökonomist Marina M. Tavares toovad välja neli põhjust, miks majanduskriis just naisi kõige valusamalt ja sügavamalt tabab. Sooline võrdõiguslikkus ei ole bürokraatlik sõnaühend, vaid kannab endas väga inimlikku sisu. Me alavääristame sageli väiteid, et naisi peaks juhtivatel kohtadel olema rohkem. Tegelikult on see aga väga oluline, kui asjasse veidi rohkem süüvida.