Raadi rehvihunniku äraveost saab enim kasu Neinar Seli firma. Kulusid ettevõte katta ei plaani

„Eriti oluline on see Tartu linna turvalisuse ja keskkonna pärast. Vanarehvide likvideerimisega kaob Raadilt suur keskonnaohuallikas,” märkis Tammvere. Ta tõdes ühtlasi, et nende ettevõttele annab see võimaluse rajada alale terviklikku päikeseelektrijaama.

Kohtuvad järgmisel nädalal Ragn-Sellsiga

„Kui siiani oli ebaselge, kuna ja kui palju vanarehve Raadilt likvideeritakse, siis Estiko Energia pidi koostama mitmeid erinevaid projektlahendusi, et leida päikeseelektrijaama optimaalne tehniline lahendus,” märkis Estiko Energia juhataja. Tema sõnul kohtuvad nad järgmise nädala kolmapäeval ka Ragn-Sellsi esindajatega ning arutavad ka kõik rehvide likvideerimisega seotud teemad läbi.

„Seejärel saab Estiko Energia kavandada oma järgmiseid tegevusi,” rääkis Tammvere. Küll aga märkis ta, et kuna ettevõte on taas uues olukorras, siis hetkel on raske jaama täpset valmimiskuupäeva öelda. „Sama on ka investeeringu suurusega, aga selge on see, et projekti saab odavamaks muuta või sama raha eest luua täiuslikum lahendus,” sõnas Estiko Energia juhataja.

Mis puudutab jaama pealt pärast selle valmimist taastuvenergiatoetuste küsimist, ütles Tammvere, et selles osas saavad nad lähtuda elektrituruseaduse võimalustest. Kuigi rajamisele tuleb Eesti suurim päikesejaam, märkis Estiko Energia juht, et nemad 50 kW jaamade JOKK skeemi, mida kobarjaamade puhul praegu kiputakse ära kasutama, nemad kasutada ei kavatse.

„Hetke olukord on selline, et raadamine suurel osal territooriumil – kogupindala 106 hektarit – on lõppenud, välja arvatud III kategooria kaitsealuste taimede leiukohtadel. Kaitsealuste taimede ja nende kasvualade säilmiseks teeb Estiko Energia tihedat koostööd keskkonnaametiga,” rääkis Tammvere.