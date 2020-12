Raadi rehvimäed on ajalugu! Platsilt veeti ära 13 tonni vanu autokumme

„Aastaid kestnud Raadi rehvisaaga on lõpuks läbi ning see on võit nii keskkonnale kui tartlaste turvalisusele. Lubadus, et aasta lõpuks on pilt Raadil sootuks teine, on sujuva koostööga täidetud ning plats rehvidest tühi," sõnab keskkonnaminister Rain Epler.

KIKi juhataja Andrus Treier toob esile sisuka ning tiheda koostöö KIKi ja Ragn-Sellsi vahel, kellega koos on ära tehtud suur töö ning üks oluline probleem lahendatud. „KIKi ülesanne on muu hulgas juhtida just selliseid praktilisi keskkonnaprojekte."

Ragn-Sellsi juhatusse esimees Rain Vääna sõnul on kindlasti tegu Eesti ühe olulisema keskkonnaprojektiga 2020. aastal. „Raadil sai kuue kuuga käideldud rohkem kui aastane Eestis tekkivate vanarehvide kogus."

Olukord 8.detsembril 2020 Foto: Tarmo Haud

Protsessi käigus liikus esmalt 5300 tonni rehvihaket Sillamäe sadamast Soome alternatiivkütuseks. Seejärel paigutati 5950 tonni rehvipuru Torma prügila drenaažikihti. Viimased 1885 tonni liigub Sillamäe sadamast taas Soome. Lisaks võeti ringlusse kogu rehvitraat.

Raadil tuli tööde käigus vanarehvide alt välja palju jäätmeid, mille käitlemise eest hoolitsevad hoonestaja ja maaomanik. Vanale sõjaväelennuväljale rajab Estiko Energia päikesepargi.

Raadile olid vanarehvid - peamiselt Rehviringluse ja Kuusakoski üleantuna - kogunud aastate eest tänaseks maksejõuetuse tõttu likvideeritud jäätmekäitlusfirma Rubronic, kes ei suutnud täita talle seatud kohustusi. Riigile läksid ehitustööd maksma 1,48 miljonit eurot, millest 2/3 loodetakse tagasi saada Rehviringluselt. Riik on alustanud selles osas läbirääkimisi ning loodetakse saavutada kokkulepe.

Lastitud laev Sillamäel. Foto: Tarmo Haud