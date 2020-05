Raamatupidajad töötavad palehigis. Eestis filmitud suurteos Tenet võib režissööri teha väga rikkaks, aga risk on meeletu

Teneti esilinastuse aeg seisab siiani 17. juuli peal. Paljud arvavad, et nõudlik Nolan soovib sellest kuupäevast kinni hoida, kuna ta on väga suur kinokunsti austaja. Samas terendab tal aga ka filmi linastumisel eriti magus palgapäev. Küsimus on, kui tark on film õigel ajal välja lasta. Filmitootja raamatupidajad peavad tegema keerulisi arvutusi.

Väljaanne Deadline kirjutab, et nagu mõnede tema varasemate filmidega, kasseerib Nolan ka Tenetiga 20% filmi kassakäibelt. Tavaliselt käib arvestamine kasumilt. Kui film lastakse varem välja, siis tuleb ka raha praegu ja mitte teadmata ajal tulevikus.

Samas võtaks filmi tegijad suure riski. Warner Bros.-i finantsgeeniused peavad võtma arvesse seda, kui palju kinosid üle maailma üldse lahti on. Arvestama nende suurusi ja siis võtma maha 50% või enamgi, et arvestada sisse sotsiaalse distantseerituse reegel. Valemis on muutujaid veelgi. Suurim x-faktor on aga see, kas filmi potentsiaalne vaatajaskond tunnetab, et on turvaline üldse juulikuus kinno minna.

Ühel suurimal turul, USAs, on mõned kinod juba lahti ja näitavad vanemaid filme. Suurimad ketid nagu Cinemark, Regal ja AMC on aga öelnud, et nad ootavad kuni olukord viiruse osas paraneb. Hiinas, mis on Hollywoodi filmitööstusele aina olulisem turg, avatakse kinod juunis. Warner Bros. ei soovi aga filmi välja lasta vaid mõnedel turgudel, sest siis hakkab internetis levima info filmi süžee kohta, mis paljude jaoks kogemuse juba eos ära rikub.

Niisiis kell tiksub armutult ja filmi tegijad peavad tegema keerulise otsuse. Kui juulis film kinodesse jõuab ja seda vaadatakse sama innukalt kui Nolani teisi hiljutisi teoseid, siis võib teda vabalt oodata vähemalt 100 miljoni dollariline palgapäev. Tema viis viimast filmi on olnud tõelised edulood, kus minimaalne kassatulu on olnud 525 miljonit dollarit. Warner Bros.-i otsus võib tulla viimasel hetkel. Eks siis ole näha, kas firma finantseksperdid julgevad rohelise tule anda ja milline on lõpuks Nolani enda arvamus.