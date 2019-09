Raasuke: ärme võrdle end Soomega

Romet Kreek reporter RUS

Luminori juht Erkki Raasuke Foto: Priit Simson

Homme kahe aastaseks saav Luminor teatas täna, et uue suurinvestori Blackstone'i miljardinvesteering on saanud heakskiidu. Pangajuht Erkki Raasuke märkis usutluses Ärilehele, et ärme korda viga ja võrdle end Soomega.