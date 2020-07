Radisson alustab samuti kapitaalremondiga, teine koondamislaine saadab kõik hotelli töötajad koju

Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Radisson Foto: Andres Putting

Koguni kolm Tallinna kesklinna hotelli on otsustanud sügisest hoonetes kapitaalremonti alustada, sest viiruse tõttu on klientide arv oluliselt vähenenud ja tõenäoliselt jääb seis nukraks ka eelolevaks sügistalveks. Sadadele töötajatele tähendab see aga järjekordset kollektiivkoondamist.