Radisson Blu hotell pakub majutust meedikutele: "nad magavad ja lähevad taas eesliinile"

Igapäevaelu esinduslikus Radisson Blu hotellis keset Tallinna südalinna on kahe kuuga muutunud tundmatuseni. Erinevalt mitmest teisest hotellist, on selle maja uksed lahti, kuid valdavalt on külalisteks Tallinnasse koroonaviirusega võitlema tulnud meditsiinitöötajad, vahendas ERRi uudisteportaal "Vikerhommikut".

Praegu võib hotelli eest leida nii mõnegi kiirabiauto. Need kuuluvad meditsiinitöötajatele, kes on oma vahetuste vahepeal. "Nad töötavad pikalt, siis natuke aega magavad ja lähevad jälle eesliinile," sõnas Ojaperv.

"Need inimesed on niivõrd koormatud oma igapäeva tööga, et ainus, mida nad tahavad on vahepeal puhata, et siis jälle lahingusse minna," ütles Ojaperv.

"Kaalusime nii ühte kui teist pidi, aga hotelli omanikfirma Eften Capital igal juhul otsustas, et pigem on nad osaks lahendusest ja loodetavasti ka siis selle võrra väiksem osa probleemist. Me otsustasime, et kuivõrd meil on 280 suhteliselt tühja, aga väga ilusat tuba, siis pakkusime võimalust seal majutada meie meditsiinitöötajaid," rääkis Ojaperv.