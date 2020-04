Radissoni hotell koondab pea 100 inimest. Arakas: lükkasime otsust edasi, aga me ei saa lähtuda soovmõtlemisest

"Jah, vastab tõele," kinnitas Radisson Blu Sky hotelli opereeriva Astlanda Hotelli AS-i juhatuse liige Viljar Arakas, et ettevõte on töötukassale teatanud 98 inimese kollektiivkoondamisest. Üle 60 inimese jääb hotelli tööle edasi, hotelli ei suleta.

"Nii kurb kui see ka ei ole, me oleme sunnitud seda sammu astuma. Meie Radissoni hotell on suunatud välis- ja just äriklientidele ja see taastumine võtab siin väga kaua aega," rääkis Arakas.

"Arutasime seda pikalt, lükkasime asja edasi lootuses, et olukord paraneb. Aga ratsionaalse fondijuhina ja ettevõtete juhtidena ei tasu lähtuda soovmõtlemisest, vaid meile vastuvaatavast pildist."

Radisson Blu on eriolukorra ajal majutanud enda hotellis meditsiinitöötajaid, kokku on seal majutatud inimesi 1200 öö jagu (st mitu ööd ja mitu inimest on ca pooleteise kuu jooksul hotellis viibinud).

Selle eest riigilt raha ei küsita. "Me ei oota tasu selle eest, see pole ka mingi äri meie jaoks. Küll aga on palju sooje ja inimlikke lugusid olnud, näiteks on arste, kes ei läinud Soome tööle tagasi, vaid jäid siia appi, sest said meil ööbida."

Arakas kinnitas, et nad maja kinni ei pane ja ööbida saab seal edasi, käigus hoitakse ka ülemisel korrusel asuvat kohvikut.

"Kui me töötasime enne 70-80% täituvusega ja paari nädalaga jääb maja täiesti tühjaks, siis sellist asja ei saa ükski ettevõtja ette planeerida. Me iga päev õpime uusi asju selle viiruse ja olukorra kohta, aga me ei ole kindlasti esimene ega viimane hotell, kes selle sammu nüüd astub. Turismisektor saab ikka kõva tagasilöögi."

2019. aasta majandusaasta aruande kohaselt - ja seda kinnitas ka Arakas - oli Radissoni käekäik väga hea. 2019. aastal teeniti hotelli opereerimisest üle poole miljoni euro kasumit, käive 11,5 miljonit eurot. "Me olime väga rahul kõigega kuni märtsi teise nädala lõpuni. Siis oli nagu noaga lõigatud kogu elu."

Rävala tänaval asuv Radisson Blu Sky hotell ehk Astlanda Hotelli AS kuulub Efteni kinnisvarafondile alates 2015. aastast.

Kollektiivkoondamisest on varem teatanud ka näiteks Tallinkile kuuluv TLG Hotellid, Nordic Hotel Forum, Metropol Spa hotell.