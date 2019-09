Rae Kivitehas ohtlikest ehitusblokkidest: meie enda labori katsed näitasid vastupidist

Tema sõnul on ettevõte tänaseks tuvastanud, et müügikeelu saanud betoonmüürikive üheski ehitises kasutatud pole ning 98% partiist on õnnestunud juba tagasi kutsuda. „Saan lubada, et antud kivid jõuavad 100%liselt tagasi meile,“ lisas Koidu.

Kivitehase juhi sõnul investeeris ettevõte 2019. aastal üle veerand miljoni euro, et osta nii uusi masinaid kui täiendasime automaatikat. „Palju on panustatud ka toomisprotsesside efektiivsemaks muutmisse ning eelkõige kvaliteedikontrolli. Meil on oma labor ning tooteid katsetatakse igal tootmispäeval, mis on tihedamini kui standard tegelikult ette näeb,“ rääkis Koidu. Ka märkis ta, et ettevõte suhtub oma toodete kvaliteeti täie tõsidusega.

Rae Kivitehas on 2006. aastal asutatud üks suurimaid kohalikke betoontoodete ettevõtteid ning ainus tootja Eestis, kellele kuulub ka oma liivakarjäär Sõreste karjääri näol. Ettevõtte tehased asuvad Tallinnas Suur-Sõjamäel ja Põlvamaal Sõreste külas. Rae Kivitehase käive oli 2018. aastal 3,6 miljonit eurot.