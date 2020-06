Ragn Sells koristab Raadilt rehvid, maksja pole veel selge

Ragn-Sells hakib 14 000 tonni rehve puruks ja saadab ilmselt toorainena nii Türgi, Soome kui Eesti tehastele. Ettevõtte juhatuse liige Rain Vääna ütles, et see, kuhu rehvipuru päriselt läheb, pole veel kindel.

"Nüüd algavad põhjalikud läbirääkimised, kellele ja millised kogused viia. Ja see sõltub sellest, millised on vastuvõtutingimused, kas on olemas keskkonnaload ja nii edasi," rääkis ta. Vääna selgitas, et Eestis ei teki ka aastaga nii palju vanarehve, kui praegu Raadil vedeleb ja sestap ei saa nende ringlussevõtul ainult kohapealsetele firmadele loota.

Samas teatas Eesti Energia juba läinud suvel, et Auvere tehas suudaks aastaga õliks muuta kuni 260 000 tonni vanarehve. Ettevõtte juhatuse liige Margus Vals kinnitas, et ettevõte püüab Raadi rehvidest osa saada. Enne tuleks aga kokkuleppele jõuda, kui palju prügifirma rehvipuru äraandmise eest maksab ning kui peent ja puhast puru Eesti Energia vastu saab võtta.

Lisaks sellele, kuhu Raadi rehvid lõpuks rändavad, on lahtine ka see, kes suure koristustöö kinni maksab. Keskkonnainvesteeringute keskuse juht Andrus Treier ütles, et riik maksab Ragn-Sellsile Raadi koristamise eest ligi 1,5 miljonit eurot. Hiljem loodetakse ligi miljon eurot kätte saada Rehviringluselt.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.