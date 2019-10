Raha hakkab voolama? Õiguskomisjon soovib kaotada idufirmade välisinvesteeringuid tõkestavad piirangud

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et eelnõuga tahetakse vähendada olukordi, kus välisinvestorid loobuvad Eestisse raha paigutamast, sest osaühinguga tehingute tegemine on liiga keeruline ja kulukas. „Naaberriikidega võrreldes on meil bürokraatiamäär liiga kõrge. Hõivatud välisinvestor ei pruugi leida aega Eesti notari juurde allkirja andma tulla. Sellepärast loome võimaluse teha seda distantsilt juhul, kui sellega on nõus kõik osanikud," selgitas Karilaid.

Komisjoni liige Kaja Kallas märkis, et praeguse süsteemi kohmakuse tõttu on juba mitmed tehingud läinud naaberriikidesse. „Jäigad vormipiirangud on alustavatele osaühingutele suur takistus ja see raha läheb Eestist mööda. Muudatustega tõstame Eesti osaühingu kui ettevõtlusvormi atraktiivsust ja konkurentsivõimet Euroopa Liidus," ütles Kallas.

Eelnõuga muudetakse äriseadustikus osaühingu regulatsiooni selliselt, et osaühingu osanikud saaksid mõningate käsutamistehingute puhul valida ka lihtkirjaliku, notariaalset tõestamist mittenõudva vormi. Need muudatused olid kavas ka Justiitsministeeriumis ettevalmistatava äriühinguõiguse revisjoniga, kuid kiireloomulisuse tõttu soovitakse need jõustada varem. Eelnõu tõukub Eesti idufirmade kogukonna palvest lahendada olukord, kus Eestisse jääb tulemata või viiakse siit välja miljonites eurodes investeeringuid.