Raha laenamine muutus üliodavaks. Euroopa Keskpank ujutas pangad rahaga üle

Kui kolme kuu eurobor kukkus hiljuti kõigi aegade madalimale tasemele -0,49 protsendini, siis Eestis laenamisel rohkem kasutatav kuue kuu euribor on viimastel kuudel järsult kukkunud ja jõudis märtsikuise madalaima tasemel lähedale. Kuue kuu euribori viimaseks näiduks oli -0,442 protsenti. Eluasemelaenude baasintressi madalaim näit oli 9. märtsil -0,448 protsenti.

Intressikukkumise põhjus on juunikuus pankade poolt Euroopa Keskpangast võetud enam kui 1,3 triljonit eurot odavat laenuraha, kirjutab Financial Times. Keskpank soovis laenutsunamiga elavadad koroonaviiruse tõttu kannatanud majandust. Selle negatiivsel kõrvalmõjul pangad enam üksteise vahel laene ei anna ega võta, sest keskpangast raha laenamine on selle välja suretanud.

„Keskpank on pakkunud odavalt likviidsust," ütles RBC Capital Marketsi strateeg Peter Schaffrik. „See on kõikjal langetanud laenuintresse."

Mais tõusis kuue kuu euribor -0,114 protsendini. Liikumise põhjuseks olid euroalal välja löönud stressimärgid, mille kohaselt pidid mõned pangad maksma oluliselt kõrgemat intressi. Pandeemia majanduslik mõju lõi erinevalt pankade bilansse.

Kõrgemad laenukulud tekitasid võimaluse, et mõned pangad võivad olla sunnitud lõpetama laenude andmise äridele ja eraisikutele, mis oleks veelgi võimendanud majanduse allakäiku.

ING intressistrateeg Antione Bouvet leidis, et pangad võtsid ettevaatusabinõuna juunis Euroopa Keskpanga laene. Kui nad suudavad selle raha pärismajandusse edasi laenata, siis on pankadele raha hinnaks miinus üks protsent. Nii soodsatel tingimustel raha saamine on kaotanud pankade seas vajaduse üksteiselt raha laenata.

„Kui pangandussüsteemis on nii odav likviidsus, siis pangad ei pea enam üksteiselt laenu võtma, mistõttu pankadevaheline rahaturg pole enam hinnakonkurentsis," ütles Bouvet FT-le. „Euroopa Keskpanga poolt vaadates on tegemist edulooga."

Analüütikute sõnul aga maskeerib likviidsusuputus pangandussektori mingites osades valitsevat nõrkust. Mizuho multistrateegi juhi Peter Chatwelli sõnul kardetakse, et Euroopa Keskpanga poolt kunstlikult riskipreemia kokkusurumise tõttu ei pruugi sellest laenurahast midagi reaalmajandusse jõuda.