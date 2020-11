Raha on paisu taga kinni ehk kus asub 260 miljonit, mida Eesti inimesed suvel kokku hoidsid?

Eesti Panga andmetel on osa sellest rahast kulutatud Eestis puhkamisele ent see on siiski väike osa. Selgub, et ennekõike on kulutamata jäänud raha juba teisest kvartalist alates järsult tõstnud inimeste säästmismäära ja sääste.

„Palgafond ei ole kokkuvõttes keerulistes oludes vähenenud, kuid osa tarbimist, sealhulgas reisimine, on jätkuvalt piiratud. Seda tarbimisest üle jäävat raha näeme muu hulgas majapidamiste hoiustejäägi kasvus," edastab panga kõneisik.

See kasv on olnud tõesti muljetavaldav. Kvartaliga on säästud kasvanud 143 miljoni euro võrra, aastaga aga lausa enam kui 900 miljonit eurot. See tähendab, et majapidamistel seisab jõude 8,89 miljardit eurot. Tuletame meelde, et riigieelarve tulude pool on viimastel aastatel jäänud 11 ja 12 miljardi euro vahele.

Kas inimesed säästavad raha, et võimalusel taas reisida? Igatahes on säästude maht meeletu.

Hea lugeja, kas kogud raha, et teha koroonajärgses maailmas üks pikem ringreis?