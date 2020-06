Raha on piisavalt. KredExil on võimalik laenu anda veel sadu miljoneid eurosid

Kuidas on kriis KredExi igapäevatööd muutnud?



Kriis polegi ajaliselt kaua kestnud, kuid meie jaoks tundub see olevat väga pikk aeg. Hästi ei mäletagi, milline oli töö enne kriisi. Meie töömaht on suurenenud laias laastus viis korda. Kuna huvilisi ja taotlusi oli palju rohkem, siis ühe kliendi murede mõistmisele pühendatav aeg on lühenenud. Kui varem saime ettevõtteid rohkem nõustada ja n-ö kätt hoida, siis kriisi ajal on palju rohkem standardsemat lähenemist, ent mis ei tähenda järeleandmisi. Eesmärk on aidata võimalikult paljusid ettevõtteid.



Kas kvaliteet kannatab?



Ei, aga see on kindlasti katsumus. Inimvara ja aeg on piiratud, tuleb teha rohkem otsuseid. Pole välistatud, et portfelli kvaliteet ei ole lõpuks nii hea kui normaalsetes tingimustes. Praegu polegi nii oluline mõelda üksikute eurode peale, mis ei lähe päris õigesse kohta, vaid et võimalikult palju raha jõuaks õigesse kohta. Tuleb leida mõistlik tasakaal kvaliteedi ja kvantiteedi vahel.