Raha on piisavalt. Mart Helme premeeris heldelt oma allasutuste juhte

Helme premeeris politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaherit heade tulemuste eest siseturvalisuse tagamisel 2400 euroga. Kuupalgaks on Vaheril 6000 eurot.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela sai ühekordse preemiana 2300 eurot, sest juhtis kriisiinfotelefoni 1247 käivitamist. Alvela igakuiseks töötasuks on 4950 eurot.

Suurima preemia maksis Helme aga päästeameti peadirektorile Kuno Tammearule seatud tulemusnäitajate saavutamise ja päästeameti kui unistuste tööandja tutvustamise eest. Summaks 3300 eurot. Tammearu kuupalgaks on 5500 eurot.

Preemiast ei pääsenud ka siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse direktor Ragner Paevere, kes sai oluliste IT-arenduste valmimise eest 2900 eurot.

Premeeritud sai ka sisekaitseakadeemia rektor Marek Link institutsionaalse akrediteerimise läbimise eest. Summaks 2300 eurot.

Koroonaviiruse raames on täiendavate teenistusülesannete täitmise eest preemiaid maksnud ka sotsiaalministeerium, kus kantsler Marika Priske käskkirjaga jaotati 22 ametniku vahel üle 20 000 euro. Seejuures on märgitud üheselt, et lisatasu tuleneb koroonaviirusega seotud kriisist tulnud täiendavate ülesannete eest.

"Aktuaalne kaamera" kajastas täna, et valitsus kriisi tõttu avaliku sektori kulude kärpimisega ei kiirustaks - peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Martin Helme teeksid seda alles järgmisel aastal. Koalitsioonipartneri Isamaa liige Sven Sester teeks seda aga varem.

