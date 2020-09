Raha pole kuhugi kadunud: jõukurid vedasid Tallinna korterituru üles

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul jääb korteri ruutmeetri hind ka aasta lõpus 2000 euro ümber ning siin suuri muudatusi ei tule. "Keskmise hinna kerge tõus näitab tehinguid uute ja kallite korteritega. Raha pole Tallinnast kuskile kadunud, statistika näitab palju tehinguid kallite, enam kui 250 000 maksvate korteritega," rääkis Vahter.

"Teisalt mõjutab turgu korteritehingute arv, mis oli mullu sama ajaga võrreldes 20 protsenti madalam. Kui paar kuud oli juba tunne, et koroonakriis on möödas ja tehingumahud tõusid stabiilselt, siis käivad ostjate tujud koos koroona-uudistega üles-alla. Samas on võrreldes paari kuu taguse ajaga kasvanud oluliselt kinnisvarapäringute arv, mis näitab, et ostjate huvi ei ole kuhugi kadunud," ütles Vahter.

"Üks päev teatab Eesti Pank, et negatiivne mõju on oodatust väiksem, teisalt tuleb haigestumisi vaikselt juurde. Ostjad, eriti just keskklass, ei tea, mida teha ja võtavad igaks juhuks ettevaatliku positsiooni," selgitas Vahter.

Augustis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 850 ostu-müügitehingut, mis on paarikümne võrra vähem kui juulis. Augustis oli pealinna kinnisvaratehingute koguväärtus 101 miljonit eurot, mis on 12 protsenti vähem kui eelmisel kuul ning 16 protsenti madalam kui mullu augustis.

Augustis müüdi Tallinnas 622 korterit, mis on seitse protsenti vähem kui juulis. Korterite keskmine ruutmeetri hind tõusis kuuga neli protsenti 2075 euroni. Pealinna kalleim korter müüdi 1,2 miljoni ning odavaim 1000 euroga.

Augustis müüdi Tallinnas 28 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on kahe võrra rohkem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 860 000 ning soodsaim 70 000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi viis elamumaa krunti, mis on juuliga võrreldes viie võrra vähem. Kalleim krunt maksis 200 000 ning soodsaim 80 000 eurot.