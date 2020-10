Raha raiskamine või patriotism. Inimesed jooksevad uuele restoranivariandile tormi

Bloomberg kirjutab, et neid inimesi on palju. On neid, kes tunnevad lennukis istumisest puudust ja on nõus selle eest ka kukrut kergendama. Võib-olla on aga tegu patriotismi ilminguga.

Changi lennuväljal on avatud kaks uut restorani selle kuu kahel nädalavahetusel. Seejuures on toit pärit nende tavapärasest menüüst ja sinna juurde saab valida kaks alkohoolset jooki ning piiramatu koguse muud joogipoolist.

Sviidis maksab õhtusöök 472 dollarit, äriklassis on see kaks korda odavam ning turistiklassis alla 40 dollari. Korduvalt maailma parimate sekka valitud Odette restoranis saaks sviidi-õhtusöögi eest kaheksa-käigulise naudingu.

Miks inimesed seda teevad? Turistiklass on arusaadav. Sa saad istuda A380 pardal ja nautida nii sööki, jooki kui ka lennukile omast meelelahutust. Võiks ju kodus Netflixi vaadata ja toitu tellida, aga ju on üks kaalutlus ka appi minek kodumaisele lennufirmale.

Singapore Airlinesi jaoks on see turundus ning ka A380 näitamine potentsiaalsetele reisijatele.

Kas läheksid ka Nordica pardale nende pakutut nautima?