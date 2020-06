Raha toob tüli majja: varem lahutamatud miljardäridest kaksikvennad kisklevad nüüd perekonna varanduse pärast

Miljardäridest vendadele kuulub kuulus Londoni Ritz Hotel ning just selle hotelli müügiga seotud asjaolud on vennad ning nende perekonnad lõhestanud, kirjutab Celebrity New Worth.

Hiljuti tunnistasid Davidi kolm poega, et kuulasid kahe kuu jooksul Fredericki ja tema tütre Amanda hotellis peetud vestlusi pealt. Frederick ja Amanda on nüüd Davidi kolm poega, ühe Fredericki poja ning kaks perekonnaäri juhti privaatse info ebaõige kasutamise, privaatsuse rikkumise ning Suurbritannia andmekaitseseaduse rikkumise tõttu kohtusse kaevanud.

Davidi poole advokaadid on kahte rikkumist tunnistanud ning pakkunud kahjutasu. Samas ei nõustu Davidi pool perekonnast Fredericki poole väidetega, et pealtkuulamisega tekitati neile majanduslikku kahju.

Kaksikvennad David Ja Frederick sündisid 10-minutilise vahega 27. oktoobril 1934. aastal Londonis. Nende vanemad olid šotlased Beatrice ja Frederick Barclay. Poiste isa oli reisiv müügiesindaja. Lisaks kaksikvendadele oli peres veel kaheksa last. Isa suri, kui kaksikvennad olid 12. aastased. Neli aastat hiljem, 1950. aastal jätsid vennad kooli pooleli ning asusid tööle General Electricu raamatupidamise osakonnas, hiljem tegelesid nad värvijate ning dekoraatoritena.

1950-ndate lõpuks oli Frederickil ning nende teisel vennal Douglasel maiustuste kauplus Candy Corner, mis 1960. aastal pankrotistus. David töötas kinnisvarafirma Hillgate Estate Agents direntorina ning 1968. aastal liitus firma juhatusega ka kaksikvend Frederick.

Vennad taastasid Londoni vanu pansionaate ning muutsid need hotellideks. 1975. aastal ostsid nad oma esimese hotelli: Howard Hoteli ning selles ajas alates on identsed kaksikud üles ehitanud mitmed ärid: laevandusfirma Ellermann Lines, Shop Direct, jaemüügifirma Littlewoods, kullefirma Yodel, aga ka ajalehed The European, The Scotsman, Sunday Business ning Telegraph Media Group.

Vendasid on süüdistatud kinnisvara välismaiste ettevõtete nimele registreerimise läbi maksudest kõrvale hoidmises. Samuti on nad tuntud oma erakliku loomuse poolest.