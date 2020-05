Raha või elu: kas oleks aeg hakata majandusi lukust lahti keerama? Arvamustes on riigiti suured erinevused

Ipsos uuris 14 riigis, mida arvavad sealsed elanikud sellest, kas majanduse peaks avama vaatamata sellele, et koroonaviirusest veel täielikult võitu saadud ei ole. Selgus, et majandusele uue stardi andmise suhtes on kõige positiivsemad venelased. Nemad on ühtlasi selles osas ka kõige kartmatumad. Nimelt oli 60% küsitletutest nõus, et majandus tuleks taas avada ning liikumispiiranguid leevendada, seda vaatamata asjaolule, et viirus veel levib.

Samuti ootavad äride avamist ning reisimisvõimaluse taastamist ka sakslased. Vaid 44% neist on taas kodust lahkumise pärast närvilised.

Kõige rohkem on äride taasavamise pärast mures indialased: tervelt 80% küsitletutest. Kuid majanduse taastamise poolt on siiski 51% küsitletutest.

Koroonaviiruse pandeemia eesliinil olnud Hiina ning Itaalia on kaks riiki, mille elanikest suurem osa ütlevad, et majandus tuleb taas käima saada ja avada. Seda vaatamata sellele, et hiinlased on kodust lahkumise suhtes siiski kahtlevad. Euroopas kõige kauem nelja seina vahele surutud itaallased on normaalse elu juurde naasmiseks rohkem valmis.

