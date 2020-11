Rahalise vabaduse ekspert juhendab: kuidas alustada raha kogumisega?

Kontode süsteemi loomine kodupangas

Kulud võiksid jaguneda elamiskuludeks, pikaajalisteks säästudeks, meelelahutuseks, enesearenguks, rahalise vabaduse saavutamiseks ning heategevuseks, et oleks selge ülevaade, mille peale kulutatakse ning kui palju läheb raha kõrvale. Need kuus kontot on vajalikud selleks, et me teadlikult oma kulusid soovitud proportsiooni järgi jagaksime.

Mina ise kasutan LHV panka, kuid muudes pankades on süsteem üsna sarnane. Sisse logides on vasakus tulbas info ja seaded ning selle all selline lahter nagu kontod ja limiidid. Kui sinna klikkida ja valida aktiivsed kontod, saab lisada uue konto. Uue konto lisamine on tegelikult väga lihtne. Konto tekib nimekirja juurde.

Üldjuhul on inimestel olemas üks põhikonto, kuhu laekuvad tulud ja kust tehakse kõik oma kulutused. Esimese sammuna muudame tänase põhikonto oma elamiskulude kontoks. See tähendab seda, et selle konto eesmärgiks saab olema kõikide esmaste igapäevaste kulutuste tegemine.

Tulude jaoks luuakse täiesti uus konto

Selle nimeks võibki märkida "Elamiskulud". Sellelt kontolt hakkavad minema välja igakuiselt peamised kulutused ja tulude jaoks luuakse täiesti uus konto. Tulude konto mõte on see, et kõik edaspidised sissetulekud, palk või muud tulud, mis teile laekuvad, tuleksid siia kontole ja selle konto eesmärk on ainult nende tulude vastuvõtmine ning raha laialijaotamine kontode vahel.

Samamoodi võiks luua pikaajaliste säästude, meelelahutuse, enesearengu, rahalise vabaduse ja heategevuse konto.

Seejärel tasub paika panna sihtjaotusprotsendid, kuhu soovime välja jõuda, ent alustada tasub väiksemalt. Soovitan panna kasvõi 1 protsent oma erinevatele kontodele ja jätke 95 protsenti elamiskuludeks. Kuludeks jääv summa väga palju sellest ei muutu, aga samal ajal saate uue harjumusega kohe alustada ja edaspidi juba kvartaalselt neid protsente tõsta.

Pane kontode nimetusse ka protsendid

Nüüd kui on üks tulukonto ja kuus kulukontot loodud, siis selleks, et selle süsteemi jälgimine ja edasi kandmine oleks lihtne, tasub panna konto nimetusse ka eesmärk ehk sihtjaotusprotsent ning ka see protsent, millest alustate.