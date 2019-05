Rahanduseksperdid: valitsus tahab rahvale II pensionisambast raha kätte anda, aga inimeste rahaasjades harimist oluliseks ei pea

Pidades ennekõike silmas valitsusliidu soovi võimaldada II pensionisamba raha väljavõtmist, selle kandmist investeerimiskontole ning investeerimiskonto kasutamise võimaluste laiendamist on üllatav, et olulise teemana ei pöörata koalitsioonileppes sõnagi tähelepanu inimeste finantskirjaoskuse arendamisele. FinanceEstonia juhatuse esimehe Andrus Alberi sõnul on eraldi tähelepanuväärne, et II pensionisamba teema on sotsiaalse turvalisuse peatüki all eirates fakti, et sel muudatusel võib olla majandusele oluline mõju.

Finantssektori esindusorganisatsiooni juhatuse liikme Raino Paroni kinnitusel on inimestel oma rahaga millegi aruka pealehakkamiseks ja potentsiaalsete investeerimisvõimaluste adekvaatseks hindamiseks tarvis investeerimisest vähemalt baasteadmisi. „Finantskirjaoskuse parandamine on üheks Eesti majandusliku julgeoleku kindlustamise alustalaks - kui inimeste rahaga ümberkäimise tarkus kasvab, siis võetakse vähem kiirlaene, tarbitakse teadlikumalt ja eelduslikult osatakse oma rahaasju ka pensioniajaks paremini planeerida. See peaks omakorda vähendama riigi koormust tulevikus pensionite maksmisel," lisas Paron.