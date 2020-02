Rahanduskomisjon saatis kõmulise pensionireformi muutmata kujul riigikokku uuele ringile

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk tõdes, et menetluse käigus on tõstatatud erinevaid seisukohti. „Kuid need ei saa olla takistuseks seaduse vastuvõtmiseks,“ leidis Isamaa saadik.

Ta selgitas, et teise pensionisamba süsteemi loomisel selgitasid tolleaegse eelnõu autorid riigikogule, et sambasse pandud raha on isiku enda omand. Viidati asjaolule, et pannes sinna tallele kaks protsenti, siis muutub omandiks kuus protsenti. „Teise pensionisamba puhul on tegemist inimese enda kogutud varaga, millele kehtib ka tema pärimisõigus,“ kirjeldas Kokk.

Tema kinnitusel viiakse enne seaduse uuesti arutamist riigikogus lõppteksti sisse keelelised ja tehnilised täpsustused. Tulenevalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ei ole need käsitletavad muudatusettepanekutena ega kuulu täiskogus hääletamisele.

Rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri oli teist meelt. „On näha, et praeguse seisuga ei leia Riigikogu konsensust. Halb on see, et koalitsioon keeldub vastuväiteid endiselt kuulamast ja püüab oma arvamust näidata kogu riigikogu arvamusena keeldudes eriarvamusi isegi mainimast ja esitamast,“ märkis Reformierakonna saadik.

Lauri lisas, et ka tehnilised muudatused ja täpsustused tuleb seadusesse sisse viia seaduspäraselt, mitte vigade paranduse nime all Riigikogu esimehe allkirjaga.