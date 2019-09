Rahanduskomisjon toetas Laari esitatud kandidaate Eesti Panga nõukokku

Laar esitas juunis päev enne riigikogu suvepuhkust eelnõu uute keskpanga nõukogu liikmete nimekirjaga. Reformierakonna esimees Kaja Kallas kritiseeris toona Laari isetegevust teravalt. "Kuna riigikogu lõpuks ju kinnitab liikmete nimekirja, oleks loogiline, et see arutatakse enne fraktsioonides läbi. Meil oli Reformierakonna esindaja suhtes hoopis teised plaanid, sest infoliikumise mõttes on oluline, et poliitikuid esindaksid ikka riigikogu liikmed. Tahtsime esitada liikmeks Andres Sutti, kelle hariduslik taust ja varasem kogemus Eesti Pangas sobib hästi," rääkis Kallas.

Kallas ise tõi välja ka anomaalia, et Eesti Panga nõukokku ei esitata ühtegi EKRE liiget, kuigi tegu on suure esindatusega erakonnaga. "Ma igal juhul pooldan tasakaalustatust ja et nõukogu arvestaks neid poliitilisi fraktsioone, kes parasjagu riigikogus on." Tema arvates oleks see vajalik ainuüksi sellepärast, et kui Eesti Pank on praegust valitsust ülekulutamise pärast kõvasti kritiseerinud, ei võeta neid eriti kuulda. Seepärast olekski vaja tugevamat sidet riigikogu erakondadega nõukogu tasandil.

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan, mis koosneb esimehest ja seitsmest liikmest. Riigikogu nimetab keskpanga nõukogu liikmed ametisse nõukogu esimehe ettepanekul viieks aastaks. Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi poolthäälteenamus.