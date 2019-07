Rahandusministeerium: alkoholiaktsiisi langetus jõuab hindadesse lähikuudel

Tuginedes Eurostati andmetele 2018. aasta kohta, oleme hinnatasemelt jõudnud 80 protsendini EL 28 riigi keskmisest. Sealjuures on kaupade osas hinnataseme erinevus väiksem, aga riiete ja jalatsite hinnad on meil kümnendiku võrra kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmiselt. Arvestades, et teenuste hinnad on meil keskeltläbi ligi kolmandiku odavamad (68% EL28 keskmisest), on teenuste hindade kiirem kasv kooskõlas jätkuva majandusliku konvergentsi ja sellega kaasneva kiirema hinnatõusuga.