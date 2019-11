Rahandusministeerium: kahest riigist pensioni saajate maksuvaba tulu kasvab

Aasta viimases kvartalis sünnitus-, lapsendus- või koondamishüvitise saanutele tekib võimalus osa hüvitisest maksustamise mõttes uude aastasse kanda, et mitte kaotada jooksva aasta maksuvaba tulu arvestuses. „Senine olukord ei olnud aasta lõpus sünnitajate suhtes õiglane. Lapseootel naised peaksid saama keskenduda enda ja lapse heaolule, mitte muretsema suurema maksukoormuse pärast,“ ütles minister Helme. „Seetõttu andsin ministeeriumi ametnike ülesande leida koostöös maksuametiga lahendus, mis tagaks sünnitajate võrdse kohtlemise. See lahendus on nüüd leitud ja saab lähiajal ka seadustatud.“

Riigieelarvest makstavale lasterikaste perede kodutoetusele ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetusele kehtestatakse tulumaksuvabastus.