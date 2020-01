Rahandusministeerium plastimaksust: pole veel otsustatud kas see tuleb ning kas hakkame seda riigis eraldi kokku koguma

Rahandusministeeriumi selgitusel on nn platsimaksu puhul tegu Euroopa Komisjoni ettepanekuga ELi 2021–2027 perioodi eelarveraamistiku läbirääkimistel. Ministeeriumi selgitusel ei ole Komisjoni ettepanek otseses mõttes maksu kehtestamine ega mitte ka kohustuse panemine liikmesriigile, et pakendipõhise ELi omavahendi summa tuleks kokku koguda turult maksu või lõivuna.

„Läbirääkimised alles käivad ja lõplikke otsuseid ei ole tehtud, eelarveraamistiku jõustumiseks peavad üksmeelele jõudma Euroopa Parlament ja kõik ELi riigid, sealhulgas Eesti,“ teatas maksuamet.

Maksupoliitika küsimustes otsuste tegemiseks on Euroopa Liidus vaja kõigi riikide üksmeelset toetust. Euroopa Komisjoni ettepanekut on Eestis rahandusministeeriumi kinnitusel nii poliitilisel tasandil kui ka puudutatud osapooltega arutatud ja Eesti valitsusasutused tegelevad teemaga aktiivselt.

„Nagu kogu ELi 2021–2027 eelarveraamistik, nii on ka uute omavahendite ettepanek selle osana alles läbirääkimisel. Nagu ei ole teada seitsmeaastase eelarveraamistiku kogumahtu, nii ei ole veel teada ka seda, kas ja millised konkreetsed uued omavahendid kokku suudetakse leppida ning milline saab olema nende maht ja kujunemismehhanism. Seega on vara öelda, kas üldse ja millist osa näiteks CO2 kvoodikauplemistulust hakataks tulevikus ELi eelarvesse suunama,“ märkis ministeerium.