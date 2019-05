Rahandusministeerium: üha rohkem inimesi eelistab töötada osakoormusega

Suurematest tegevusaladest kasvasid palgad keskmisest kiiremini ehituses, tervishoius ja hariduses. Ehituse olukord on viimasel paaril aastal olnud väga hea ning see on väljendunud ka ehitustöötajate palgakasvus, kuid esimeses kvartalis toimunud ehitusmahtude kasvu järsk pidurdumine näitab, et olukord ehitusturul võib kiiresti pöörduda. Hariduse ja tervishoiu töötajate palgakasvu taga on valitsuse otsus tõsta nende palku ennaktempos. Palga kasv oli kiire ka jae- ja hulgikaubanduses, kuid sellel tegevusalal levib üha rohkem osaajaga töötamine ning kokkuvõttes on palgakulude kasv seal majanduse keskmisest madalam.

„Tugeva palgakasvu jätkumine annab alust arvata, et üldine maailmamajanduse jahenemine ei ole meie ettevõtetele veel olulist mõju avaldanud. Majanduskasvu aeglustumisel võib oodata ka palgakasvu aeglustumist, kuid madala tööpuuduse ning püsiva tööjõupuuduse tingimustes võib arvata, et palgasurved tõenäoliselt ei leevene,“ märkis Lõhmuste.