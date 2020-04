Rahandusministeeriumis valmis räpakas ja läbi mõtlemata eelnõu, mis halvaks majanduse toimimise Tanel Saarmann reporter RUS

Valitsus sidekatkestuse kriisiõppusel Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Eriolukorrast tulenevalt tahab rahandusminister Helme muuta võlaõigusseadust selliselt, et sisuliselt oleks meil kõigil võimalik jätta eraõiguslikke lepinguid puudutavad tasud ja kohustused maksmata. Rahandusministeeriumis küpsenud plaan mõjutaks eriti finantssektorit, aga tegelikult meid kõiki. Selle eesmärk on kaitsta neid, kes täna on nõrgemas seisus, kuid see võib häda kaela tuua neile, kes täna veel ei kannata. Ärilehe käsutuses on skandaalseim osa eelnõu kavandist, millele justiitsministeerium aga eile vee peale tõmbas.