Rahandusminister Helme toetab Nolani filmile raha andmist

"Põhimõtteliselt ma toetan sellist tüüpi projekte – Eestil on nendest palju võita, ühelt poolt toovad need osa makstud toetusest maksurahana riigieelarvesse koheselt tagasi ning teisalt annavad need tööd ja tulu erinevatele sektoritele alates filmitööstusega seonduvast ja lõpetades majutus- ning toitlustusasutustega," ütles Helme.

Tema sõnul käib selle konkreetse projekti puhul jutt miljonitest eurodest, mis kõik Eesti majandusse jäävad. "Kas ja kuidas antud projekti toetamiseks raha leitakse, otsustab valitsus. Selleks on erinevaid võimalusi ja see arutelu on alles ees," lisas rahandusminister.

ERR-ile teadaolevalt arutab valitsus neljapäeval kultuuriministeeriumi edastatud taotlust Christopher Nolani filmivõtetega Eestis tehtud kulutuste osaliseks katmiseks viie miljoni euroga.

Tegemist on Eesti Filmi Instituudi juures tegutseva tagasimaksefondi Film Estonia meetmega, mille kohaselt makstakse filmitootjale tagasi 30 protsenti Eestis tehtavatest kuludest.

Christopher Nolani filmi "Tenet" võtted lähevad Eestis maksma hinnanguliselt 16,5 miljonit eurot, millest Film Estonia peaks katma ca viis miljonit eurot.

