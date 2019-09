Rahandusminister Martin Helme Sõnajalgade kahjudenõudest: siin süüdistused või nõudmised riigi vastu ei ole päris laest võetud

„No, kaitseministeeriumi asekantsler võib siin äkki vastata – tema on kõige rohkem võidelnud siin tuulikute vastu,” oli rahandusminister Martin Helme (EKRE) esmane reaktsioon uudistesaate „Seitsmesed” saatejuhi Marek Lindmaa küsimusele, kas eile paika saanud 2020. aasta riigieelarves on arvestatud ka Aidu tuulepargi arendajate 124 miljoni suuruse kahjunõudega, mille nad esmaspäeval riigile esitasid.

„Loomulikult mitte ja loomulikult see nõue, ma ütleks niimoodi – olles seda nõuet täna ka näinud – lähtub põhimõttest palju tahad, vähe saad,” lisas Helme seejärel, viidates sellele, et ilmselgelt on 124 miljonit liiga palju.

„Aga ma olen nõus selle nurinaga, et riik on takistanud väga erinevatel viisidel ja ma ütleksin kohati väga kiuslikult arendust, mida ta teisest otsast on justkui ise soodustanud. Siin süüdistused või nõudmised riigi vastu ei ole päris laest võetud,” märkis Helme.

Tuuleärimehed Andres ja Oleg Sõnajalg esitasid esmaspäeval justiits- ja rahandusministeeriumile kahjunõude Aidu tuulepargi ehituse peatamise eest 2,5 aastaks. Kui seni on arendajad viidanud, et nende nõue võib jääda 60-90 miljoni euro vahele, küündib riigile esitatud arve lõpuks ligi 124 miljoni euroni. Valdava osa sellest moodustab 28 tuuliku tarnelepingutega seotud leppetrahv.