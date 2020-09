Rahandusminister: suure raha juures on oht, et paneme selle kohtadesse, kus see tagasi ei tule. Aga teeme ka praegu rumalaid kulutusi

Samas ei vaja hariduse nagu ka tervishoiu rahastamine Helme sõnul mitte niivõrd raha peale andmist, vaid sinna juurde ka struktuurseid reforme, et paigutatud raha lihtsalt ära ei kaoks.

Lisaks tõi Helme välja suuremad riigi tellimused, mida meie ettevõtluse edendamiseks saaks teha. Näiteks masinaehituses, ehitussektoris.

„Kui tellime piirivalvele või sõjaväele kaks uut laeva, siis see ehitatakse Saaremaal Eesti firma poolt ja see raha mitte ainult ei tule Eesti majandusse, vaid on ka regionaalpoliitiliselt oluline," lausus Helme.

Vastuseks Tallinki vastse finantsdirektori Joonas Joosti küsimusele, miks ei võiks Eesti riik tellida laevafirmadelt strateegilist liinide opereerimist, lausus Helme, et riik on laevandust tänaseks juba väga suures osas toetanud. Ta tõi välja veeteede tasudest loobumise, palgatoetuse meetmed ning Tallinkile antud strateegilise laenu.

Helme tõdes, et lennundusse raha panekuks on põhimõtteline otsus tehtud. „Aga me ei taha, et see läheks mutiauku, et aasta või kahe pärast meile öeldakse, et ei tulnud välja ja andke raha veel peale, sest muidu me paneme uksed kinni.," rääkis Helme.

Ta lisas, et nad ootavad selgust ja lennufirma nägemust juba mitu kuud, mööndes, et selguse saabumise teel on väga palju detaile. „Nii Nordical kui Regional jetil on lepingute rägastik, millest tulenevad erinevad kohustused. Ja me ei ole kindad, kas tahame neid lepingud jätkata, näiteks LOTiga," rääkis Helme.

Helme kinnitusel ei ole praegu seis selline, et peaks hakkama välisühendusi Eestiga riiklikult toetama.