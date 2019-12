Detsembri alguses sai teatavaks, et lõuna ringkonnaprokuratuur on esitanud tuntud vandeadvokaadile, anonüümsete kommentaatoritega võidelda aitavale Robert Sarvele (32) süüdistuse ulatuslikus rahapesus. Sarv ise kinnitab, et tema süda on puhas ja süüdistuse näol on tegu õiguskaitseorganite kättemaksu- ja mõjutusvahendiga.

Kui vaadata, kui paljude ettevõtetega on Sarv praeguse seisuga seotud, siis see hulk on üsna suur. Creditinfo andmeil küündib nende arv 19-ni. Vanim nende ettevõtete seas on 2001. aastal asutatud Delameer OÜ, mille omanikud on Nikolai Galaganov, Vassili Galaganov ja Corstar Capital Inc. Ettevõtte tegevusvaldkonnaks on valdusfirmade tegevus, selle tegelik kasusaaja on Corstar Capital Inc, mis on registreeritud Panamasse.